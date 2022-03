Öffentlicher Stadtgarten in Leichlingen : Der Blütenstadt-Garten sucht Paten

Leichlingen Zwischen Rathaus und Cremers Weiden soll ein öffentlicher Stadtgarten mit Beeten für Gemüse und Blumen entstehen. Dazu werden engagierte Gärtner gesucht.

Natürlich lässt die Stadtverwaltung ihre Bürger dabei nicht alleine. Neben der Anlage des Gartens wird der städtische Bauhof auch die Pflege der Grünfläche begleiten. Zum Auftakt wird am 9. April 2022 um 13 Uhr ein Workshop mit Tipps und Tricks zur Hochbeet-Bepflanzung durch den Bauhof-Mitarbeiter Oliver Heidelberg für alle zukünftigen Paten stattfinden. Hier lernt die Projekt-Gruppe unter anderem, was wann angebaut wird, wie man das Beet richtig vorbereitet und düngt und welche alten Gemüsesorten heute fast in Vergessenheit geraten sind. Treffpunkt ist am Blütenstadt-Garten-Gelände zwischen Rathaus und Cremers Weiden um 13 Uhr. Um Anmeldung unter bluetenstadt@leichlingen.de wird gebeten.