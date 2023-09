Denkmaltag in Leichlingen Besonderer Einblick in alten Bauernhof

Eintauchen in die Atmosphäre einer bergischen Hofanlage aus früheren Jahrhunderten – das ist am Wochenende in Leichlingen möglich. Zum Tag des offenen Denkmals lädt Familie Sonnerberg an der Windfoche 1 am Sonntag, 10. September, zur Besichtigung ein. Von 10 bis 18 Uhr können sich Interessierte auf der Anlage in Witzhelden umschauen. Sie besteht aus vier Gebäuden: einem bäuerlichen Wohnhaus aus dem 18. Jahrhundert, zwei Quertennen sowie einem Stallanbau aus dem 19. Jahrhundert. Der Anbau wurde im 20. Jahrhundert erweitert.