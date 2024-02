Demos gegen rechts und für Demokratie Nazis gibt es auch in Leichlingen

Beschaulich liegt Leichlingen an der Wupper und an den Ausläufern des Bergischen Landes. Nicht mal 30.000 Einwohner hat das Städtchen. Die Beinahmen „Blütenstadt“ und „Höhendorf“ lassen ein Kleinstadtidyll vermuten. Was offenbar dazu führt, dass nicht eben wenige Kommentatoren in den sozialen Medien zu den beiden Demonstrationen am Sonntag und am Montag gegen rechts und für Demokratie, Frieden und Toleranz die Frage stellten: „Wo haben wir in Leichlingen denn Nazis? Die muss mir erst einmal jemand zeigen!“