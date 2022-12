Jahresrückblick für Leichlingen Das Wichtigste aus 2022

Zum 50. Geburtstag des Leichlinger Gymnasiums vor zwei Jahren (die Fahrt musste wegen Corona verschoben werden) reisen im Herbst alle rund 1100 Schüler, Lehrer und Begleiter in 22 Bussen für eine Woche in die italienische Hauptstadt Rom. Ein Höhepunkt dieses Ausflugs ist eine Audienz bei Papst Franziskus auf dem Petersplatz im Vatikan. Das frühe Aufstehen lohnt sich: Die Schule ergattert Plätze in den vordersten Reihen. Und: Der Papst begrüßt die Schüler und Lehrer aus dem Ausland ausdrücklich in seiner Ansprache.