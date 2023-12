Rückblick in Bildern Das war das Jahr 2023 in Leichlingen

Ende Oktober legt eine Cyberattacke auf den städtischen Dienstleister Südwestfalen IT die Rathäuser von über 70 Kommunen lahm. Auch Leichlingen ist betroffen, kann viele Bürgerservices bis Ende 2023 nicht anbieten. Künftig will die Verwaltung ihre IT noch mehr als bisher auf mehreren Säulen aufbauen, um das Risiko solcher Angriffe zu reduzieren.