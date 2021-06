Filme und Oper auf der Leinwand in Wiesdorf : Das Kinopolis öffnet wieder

Leverkusen Filmfans können sich nun auf neuen Sitzen niederlassen. Am Platz dann ohne Maske. Das Kino in Wiesdorf war mit Unterbrechungen gut ein Jahr geschlossen.

Fast zwölf Monate war das Kino in Wiesdorf – mit Unterbrechungen – geschlossen. Eine wirtschaftliche Herausforderung für die Betreiberfamilie Brunotte/Hebbel, die sechs weitere Kinos betreibt. Entlassen werden musste niemand, so Berzbach. Es sei aber teilweise Kurzarbeit angesetzt worden. Lediglich die Aushilfen hätten sich andere Jobs suchen müssen. Das Unternehmen habe zudem die Schließungszeit genutzt, um die Lüftungsanlage zu optimieren und neue Sitze anzuschaffen.

Für die Klassikfans habe man ein besonderes Angebot: fünf Opern-Aufzeichnungen aus der Metropolitan Opera in New York („Il Trovatore“, „Die Zauberflöte“, „Don Giovanni“, „Nabucco“ und „Porgy and Bess“). Sie seien immer sonntags zu sehen – als Vorgeschmack auf das bereits vorliegende neue „MET- Live im Kino“-Programm aus New York, das ab kommenden Oktober wieder mit den Direktübertragungen auf die Kinopolis-Leinwand starte.