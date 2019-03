Gymnasium Leichlingen: Eine ganze Schule geht auf die Reise

Leichlingen Zum 50-jährigen Bestehen des städtischen Gymnasiums fahren Schüler und Lehrer gemeinsam nach Rom.

In der vergangenen Woche wurden Eltern und Schüler aller Jahrgangsstufen ausführlich darüber informiert, was in der „Ewigen Stadt“ auf die Teilnehmer wartet. „Wir erleben den Vatikan, den Petersdom, das Kolosseum, die Spanische Treppe, das Pantheon, die Katakomben, den Trevibrunnen und vieles mehr. Auf dem Petersplatz möchten wir an der Generalaudienz des Heiligen Vaters teilnehmen“, heißt es in einer eigens gestalteten Broschüre. „An einem Ausflugstag werden die Schüler die Wahl haben, ob sie die antiken Stadtruinen von Pompeji und das Benediktinerkloster auf Monte Cassino, den Vesuv, Ostia Antica, das Meer oder weitere Sehenswürdigkeiten von Rom besuchen wollen.“