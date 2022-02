Zwischen Opladener Straße und Bremsen : Aus für Veranstaltungen in der Toscana-Halle

Aus für Veranstaltungen in der Toscana-Halle

Rechts im Bild: die Toscana-Festhalle. Der Pachtvertrag wurde zu Ende März aufgekündigt. Das rötliche Gebäude im Vordergrund beherbergt derzeit noch Teile des Fitnessstudios Just fit. Dort soll eine Kita entstehen. Foto: Uwe Miserius/UWe Miserius

Leichlingen Das Gewerbegebiet an der Opladener Straße wird neu konzipiert und modernisiert. Platz für Hochzeiten oder Karneval ist dann nicht mehr vorgesehen.

Auf dem Gelände des Toscana-Gewerbeparks zwischen Opladener Straße und Bremsen stehen umfangreiche Veränderungen an. Michael Crecelius, geschäftsführender Gesellschafter der Düsseldorfer CC Crecelius Grundstücksentwicklung GmbH, will dem Areal ein neues Konzept verpassen – mit Auswirkungen auch auf die Toscana-Festhalle: In Zukunft werden dort keine großen Hochzeiten oder Karnevalsveranstaltungen mehr stattfinden.