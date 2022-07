Noch stehen Genehmigungen aus : Neue Eigentümer öffnen Hofladen wieder ab Herbst

Leichlingen Seit einiger Zeit steht die ehemalige Bauernscheune Conrads leer. Gebäude und Obstplantagen sind an die Langenfelder Familie Nies verkauft. Bald geht´s weiter.

Große Schilder an der Landstraße Richtung Witzhelden locken die Autofahrer zur Bergischen Bauernscheune: Im Hofverkauf gibt es frische Zwetschgen und Äpfel – angeboten vor der großen Halle in Junkersholz. Im Inneren kämpfen derzeit die Handwerker. Ende September oder Anfang Oktober – pünktlich zur Obsternte – will der Langenfelder Tim Nies die Bergische Bauernscheune wiedereröffnen, dort Eigenprodukte und dazu erworbene Frischwaren zunächst auf etwa einem Drittel der bisherigen Verkaufsfläche anbieten. Nies und seine Familie hatten das Gebäude und die dazugehörigen Obstplantagen von der Leichlinger Familie Conrads erworben. Derzeit stehen noch Genehmigungen zum weiteren Betrieb der beliebten Einkaufsscheune aus. Wer den Fortgang von Umbau und Neueröffnung mitverfolgen möchte, findet künftig Informationen und Bilder auf Instagram unter bergische_bauernscheune. Demnächst soll es auch eine Internetseite geben. Foto: Uwe Miserius