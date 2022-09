1100 Leichlinger in Rom : Eine ganze Schule beim Papst

Rom/Leichlingen „Ich grüße herzlich die deutschsprachigen Brüder und Schwestern, insbesondere die vielen Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften, die heute hier sind“, sagte Papst Franziskus bei der Audienz auf dem Petersplatz.

(inbo) Nun sind die 1100 Schüler und Lehrer des Gymnasiums auf der Heimreise, werden an diesem Freitagmorgen zurückerwartet. Doch am Mittwoch erlebte die Reisegruppe noch einen Höhepunkt ihres Rom-Aufenthalts – die Audienz beim Papst. In Schulblog heißt es dazu: „Das frühe Aufstehen hatte sich gelohnt: Die Schule ergatterte Plätze in den vordersten Reihen.“ Nachdem die Schule mit anderen Besuchergruppen namentlich begrüßt worden sei, sei es für viele spannend geworden: „Papst Franziskus erschien mit seinem Papamobil auf dem Petersplatz und fuhr durch die Menge, nah an unseren Schülern und Schülerinnen vorbei.“