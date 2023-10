Crew und Naturfreunde in Leichlingen Wegen Lampenrechnung vor Gericht

Die verhärteten Fronten zwischen den einst befreundeten Vereinen Naturfreunde und Crew sind mittlerweile stadtbekannt. Die Streitigkeiten rund um das Gelände Am Block, das den Naturfreunden gehört und das sie zum Teil an den Jugendverein Crew verpachtet haben, sind vielschichtig und reichen von Räumungsklage bis hin zu Kleinigkeiten. Aufgrund einer solchen sahen sich Alexander Quirl, Geschäftsführer der Crew-gUG – einer Tochtergesellschaft des Jugendvereins - und Reinhold Pupka, Vorsitzender der Naturfreunde, am Donnerstag abermals vor dem Amtsgericht Leverkusen wieder.