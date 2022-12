Benefiz-Konzert in St. Heinrich Leichlinger Chöre rücken in Witzhelden zusammen

Eine solche besinnliche Stunde mit adventlichen Klängen haben viele in den vergangenen Jahren vermisst. Das war schon an den parkenden Autos zu erkennen, die jetzt am Ortseingang von Witzhelden die Straße säumten. Viele waren aus Leichlingen heraufgekommen in die katholische Kirche St. Heinrich, wo Kirchenmusikerin Pia Gensler dieses Mal das Adventssingen mit zwei Chören ihrer kirchlichen Chorschule veranstaltete. Dort musste man eng zusammenrücken, was angesichts der Temperaturen gar nicht so unangenehm war. Ortskundige hatten sich sogar Decken mitgebracht.