Aktuelle Corona-Zahlen des Kreises : Corona: 57 Leichlinger in Quarantäne

Corona: 57 Leichlinger in Quarantäne

Der Rheinisch-Bergische Kreis meldete am Dienstag 219 bestätigte Corona-Fälle. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Leichlingen Der Rheinisch-Bergische Kreis hat am Dienstag sieben weitere bestätigte Corona-Fälle bekanntgegeben. Aus Leichlingen ist kein weiterer Fall hinzugekommen.

Insgesamt sind damit 219 Menschen im Kreisgebiet am Coronavirus erkrankt. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (92), Burscheid (9), Kürten (8), Leichlingen (18), Odenthal (10), Overath (24), Rösrath (32) und Wermelskirchen (26).

Von den 219 bestätigten Fällen gelten 84 Personen inzwischen als genesen, sechs kommen aus Leichlingen. Insgesamt befinden sich 617 Personen in Quarantäne, darunter sind 57 Leichlinger.

Darüber hinaus wurde dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises ein dritter Todesfall gemeldet, der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. Eine 84-jährige Patientin aus Overath ist in einem Bergisch Gladbacher Krankenhaus an den Folgen schwerer multipler Vorerkrankungen verstorben. Ein Corona-Test hat bei ihr ein positives Ergebnis erbracht. Aufgrund der Schwere der Vorerkrankungen ist nicht sicher, ob die Patientin an den Folgen der Corona-Infektion verstorben ist, es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. Das teilte der Kreis außerdem mit.