Corona aktuell : Zwei weitere Todesfälle in Leichlingen

Im Rheinisch-Bergischen Kreis starben in den vergangenen Tagen sechs Senioren zwischen über 60 und über 90 Jahre an den Folgen einer Corona-Infektion. Ihre Totenscheine lagen laut Kreis erst gestern vor. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Leichlingen In Leichlingen sind zwei weitere Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben: eine über 60-jährige Person aus dem Altenzentrum Hasensprungmühle sowie eine über 70-jährige Person aus dem Pilgerheim Weltersbach, teilt der Rheinisch-Bergische Kreis mit.

Sie seien wie vier weitere Senioren aus Wermelskirchen, Bergisch Gladbach bereits in den vergangenen Tagen verstorben, fließen jedoch erst in die Statistik ein, wenn die Totenscheine vorliegen. Seit März sind nun 89 Menschen im Kreis an Covid-19 gestorben, 23 von ihnen in der Blütenstadt.