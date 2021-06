Corona aktuell : Sieben weitere Todesfälle in Rhein-Berg

Sieben weitere Todesfälle in Rhein-Berg

Rhein-Berg/Leichlingen In Leichlingen haben sich drei Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt immer noch unter dem Schwellenwert von 35.

Todesfälle Das Kreisgesundheitsamt meldet sieben weitere Todesfälle: vier Personen aus Overath (eine über 50, zwei über 70, eine über 80 Jahre), eine aus Burscheid (über 80), eine aus Bergisch Gladbach (über 60) und eine aus Wermelskirchen (über 70). In fünf Fällen waren Vorerkrankungen der Verstorbenen bekannt. Die jetzt gemeldeten Personen sind bereits in den vergangenen Tagen gestorben. Sie fließen jedoch erst in die Statistik ein, wenn die Totenscheine vorliegen und damit die Todesursache geklärt ist. Seit Beginn der Pandemie starben kreisweit 169 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, 27 von ihnen aus Leichlingen.