Corona aktuell in Rhein-Berg : Kreis schließt einige Impfstellen

Im Nordkreis bleibt eine Impfstelle in Burscheid. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Rhein-Berg/Leichlingen Impfstellen Ab dem 1. Mai passt der Rheinisch-Bergische Kreis die Öffnungszeiten seiner Impfstellen an. Für den Nordkreis wird ab dem 1. Mai ein Impfangebot in Burscheid im Haus der Begegnung, Villa Luchtenberg, Montanusstraße 8, zur Verfügung stehen, für den Südkreis eins in Overath.

Alle anderen Impfstellen des Kreises werden zum 1. Mai geschlossen.

Teststellen Adler-Apotheke (Gartenstraße 2), Eulen-Apotheke (Brückenstraße 29), Montanus-Apotheke (Marktstraße 2-6), Park-Apotheke (Montanusstraße 8), Neue Apotheke (Solinger Straße 10); BOS112 Risc-Management (Grundschule Am Büscherhof 15 B), Praxen Maaßen/Saupp (Bahnhofstraße 13b), Detlef Bodenhausen (Kirchstraße 11), Simone Bodenhausen (Gartenstraße 4), Heinemann (Goethestraße 8), Sartorius (Am Büscherhof 3a), Hausarztpraxis Bechhauser Weg 6

Gesamtinfizierte Kreisweit 72.036 (Leichlingen Mittwoch: 7203)

Todesfälle 243 (Leichlingen: 37)

Wocheninzidenz 5566,6 (-3,9)

(sug)