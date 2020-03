Neues Angebot im Pilgerheim Weltersbach : TV-Studio in der Kirche: Weltersbach sendet täglich für Senioren

Leichlingen In der Corona-Krise sind Besuche verboten. Ein eigenes TV-Programm soll bei den Bewohnern der Leichlinger Senioreneinrichtung Ablenkung sorgen.

Die moderne Technik macht es möglich. Neben den Gottesdiensten per Fernsehen wird schon seit Jahren morgens um 8 Uhr eine Morgenandacht per Funk in die Zimmer übertragen, dazu wichtige Informationen verlesen. Warum also dieses Angebot nicht ausweiten?