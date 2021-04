Corona-Auswirkungen : „Notbremse“ für Leichlingen

In Leichlingen soll das öffentliche Leben weitgehend eingeschränkt werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Angesichts hoher Inzidenzwerte müssen in der Blütenstadt nun Kontakte eingeschränkt werden und Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungsbetriebe und Freizeiteinrichtungen weitgehend schließen.

In Leichlingen gilt wie im gesamten Kreis seit Freitag ein harter Lockdown. Er ist mit Inkrafttreten der „Bundesnotbremse“ von der Bundesregierung vorgeschrieben, sofern die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, teilt Landrat Stephan Santelmann (CDU) mit. Das sei in Rhein-Berg der Fall. Die Regeln: