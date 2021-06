Corona aktuell : Noch ein Infizierter in Leichlingen

Rhein-Berg/Leichlingen Todesfälle In Overath ist eine über 80-jährige Person mit Vorerkrankungen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Damit gibt es seit Pandemiebeginn kreisweit 172 Todesfälle, 27 davon in Leichlingen.

Neuinfektionen Kreisweit 4 (Leichlingen: 0)

Aktuell Infizierte 42 (1)

Quarantäne 153 (15)

Krankenhäuser Zwei Corona-Patienten werden kreisweit auf Intensivstationen beatmet.

Fälle seit Pandemiebeginn 11.277 (Leichlingen: 1259)

Inzidenz 7,1 (Der leichte Anstieg der Inzidenz ist auf ein Softwareproblem zurückzuführen, wodurch die täglichen Meldungen nicht an das LZG übermittelt worden sind.)

Bürgertelefon 02202 131415 (erreichbar montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 15 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr)

