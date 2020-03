Gemeinschaft in der Coronakrise : Leichlinger bieten Nachbarschaftshilfe an

Leichlingen Am Freitag saß Dorothee Schmitz mit ihren Senioren zum vorerst letzten Mal zusammen. Wie lange sich die Besucher des Mittagstischs im Café Strieker nun nicht mehr sehen können, vermag die 66-Jährige nicht zu sagen.

Darüber hinaus bieten inzwischen viele Privatpersonen an, dass sie für Kranke, Ältere und Alleinstehende Besorgungen erledigen, wenn diese das Haus nicht mehr verlassen können. Diese private Unterstützung wird vor allem über die sozialen Netzwerke wie Facebook organisiert, wo Menschen auch in diversen Gruppen ihre Hilfe anbieten. Das reicht vom Einkaufen bis hin zu Hilfen für Hundebesitzer. „In der Not stehen wir Leichlinger zusammen“, schreibt beispielsweise ein Mann in der Gruppe „Leichlinger InfoForum“ und sammelt dort Ideen. „Wie ich das mitbekomme, sind die Menschen gut vorbereitet“, sagt Schmitz. „Aber klar: Die Dramatik kann noch kommen, wenn die Einschränkungen zunehmen.“