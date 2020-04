Maskenpflicht ab Montag : Stadtverwaltung: „Einfacher Mund-Nasen-Schutz reicht“

Leichlingen Eine Anleitung zum Selbstnähen steht auf der städtischen Internetseite. Die Masken können in Leichlingen aber auch gekauft werden.

Auch in Leichlingen gilt ab Montag die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Was das im Detail für die Blütenstadt bedeutet, kann diese noch nicht sagen. „Wir werden erst am Donnerstag oder Freitag genaue Informationen erhalten“, sagt Stadtsprecherin Ute Gerhards.