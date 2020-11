Corona aktuell in Leichlingen : 14 Leichlinger haben sich neu infiziert

Corona aktuell in Leichlingen

Leichlingen Neuinfektionen Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Mittwoch 76 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, 14 davon in Leichlingen.

Krankenhäuser 43 Covid-19-Patienten werden in Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung, sieben der acht an Beatmungsplätzen.