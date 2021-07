Ärzte bitten um Anmeldung : Impfaktion am Samstag bei der Leichlinger Awo

Leichlingen Geimpft wird von 10 bis 14 Uhr.

Die Leichlinger Ärzteschaft veranstaltet am kommenden Samstag, 10. Juli, 10 bis 14 Uhr, eine weitere Impfaktion gegen Corona. Ort: die Räume der Awo, Am Schulbusch 16. „Geimpft wird ausschließlich, wie bei der ersten Impfaktion, mit dem Impfstoff von Astra Zeneca“, teilt Hartmut Jürgensen für die Ärzte mit. „Es werden die Zweitimpfungen der Geimpften vom 8. Mai durchgeführt und auch gewünschte Erstimpfungen.“ Impfwillige melden sich zur besseren Planung unter www.impfaktion-leichlingen.de oder bei ihren Hausarztpraxen an. Mitzubringen sind der Aufklärungsbogen, die Einwilligungserklärung, die Krankenversicherungskarte und der Impfausweis. Wer mit dem Vakzin von Biontec geimpft werden möchte, wende sich an seine Erstimpfstelle bzw. Hausarztpraxis, so die Ärzte.