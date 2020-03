Aktuelle Corona-Fälle in Leichlingen : 67 Leichlinger sind in Quarantäne

Leichlingen Der Rheinisch-Bergische Kreis hat am Freitag acht weitere bestätigte Corona-Fälle gemeldet, eine Person kommt aus Leichlingen. Die neuen Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: drei Infizierte kommen aus Bergisch Gladbach, zwei aus Burscheid und je einer aus Kürten, Overath und Leichlingen.

Insgesamt gibt es nun 171 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Die Gesamtzahl im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilt sich demnach wie folgt: 66 Fälle in Bergisch Gladbach, acht in Burscheid und Kürten, 17 in Leichlingen, sechs in Odenthal, 20 in Overath, 21 in Rösrath und 25 in Wermelskirchen.