Ganze Einrichtung zu statt nur die betroffene Gruppe : Corona: Eltern sauer über Schließung der Kita Förstchen

Leichlingen Warum ist die ganze Kita zu, wenn nur eine Erzieherin betroffen ist?, fragen die Eltern. Und eine Grundschulklasse in der Stadt wird in Quarantäne geschickt. Eine Lehrkraft ist infiziert.

In einer Leichlinger Grundschule ist ein Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt der Kreis am Donnerstag mit: „Die Lehrkraft hatte sich prophylaktisch vor Schulbeginn einem freiwilligen Abstrich unterzogen.“ Weil es bei Testauswertungen derzeit lange Wartezeiten gebe, keine Symptome vorlagen „und es keine Vorgaben gibt, bei einem Prophylaxe-Abstrich nicht arbeiten zu dürfen, hat die Lehrkraft am Mittwoch unterrichtet“, heißt es. Donnerstag kam das positive Ergebnis. „Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes... hat die Lehrkraft sich verantwortungsbewusst verhalten.... Es wurden besonders die Abstandsregeln beachtet und überwiegend, vor allem bei drohender Unterschreitung des Mindestabstands, eine Schutzmaske getragen.“ Für die Kinder der betreffenden Schulkasse bestehe nur ein geringes Infektionsrisiko. Dennoch lässt das Amt a) bei den Kindern einen Abstrich vornehmen und b) die Klasse in Quarantäne. Die Eltern wurden informiert. „Wer keinen Anruf erhalten hat bzw. erhält, ist nicht betroffen.“