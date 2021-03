Einkaufen unter Corona-Beschränkungen : Das neue Shopping-Gefühl in Leichlingen

Leichlingen Die Einkaufsregeln klingen komplizierter, als sie sind, sagen Einzelhändler. „Einfach vorbeikommen und fragen, ob gerade ein Termin frei ist.“

Die Freude, wieder regulär in einem Geschäft einkaufen gehen zu können, war groß. „Am Montag gab es einen regelrechten Ansturm“, berichtet Boris Bach von „Mode Bach“ an der Brückenstraße. Die neuen Regeln seien zwar lästig. „Aber die Kunden füllen wie vorgeschrieben den Zettel mit ihren Kontaktdaten aus. Dann können sie sich in Ruhe im Geschäft umsehen.“ Eine vorherige Terminvereinbarung sei möglich, aber nicht nötig. „Man kann den Termin auch direkt an der Tür machen und dann hereinkommen.“ Längere Wartezeiten gebe es nicht, denn es dürften bis zu vier Personen gleichzeitig in die Boutique kommen. Die Verweilzeit könne bei Bedarf einfach verlängert werden.