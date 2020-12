Adventskalender: Corona-Blaulicht-Kampagne im Rheinische-Bergischen Kreis : Orte zum Abstandhalten in 24 Bildern

Rhein-Berg Der Kreis setzt seiner Corona-Blaulicht-Kam­pagne einen adventlichen Schlusspunkt, der zum Mitmachen im doppelten Sinne einlädt: beim Gewinnspiel und beim Einhalten der Kontaktbeschränkung.

AHA-Regeln – diese Wort-Neuschöpfung hat es erstens auf die Liste der Wörter des Jahres 2020 geschafft und war zweitens das Thema einer Kampagne, die die Blaulicht-Ogranisationen und der Rheinisch-Bergische Kreis unter dem Titel „Corona braucht kein Mensch!“ für den Herbst initiiert hatten. Damit sollte das Augenmerk der Menschen im Kreis verstärkt auf die Einhaltung von Abstandsgebot und Hygienemaßnahmen gelenkt werden. Beteiligt an der Kampagne waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren in den Kommunen, die auch bei ihren Übungen und Einsätzen auf Corona-Schutz selbstredend besonders viel Wert legen, wie Thomas Schmitz, Sprecher der Leichlinger Feuerwehr zum Kampagnen-Start betont hatte.

Der Adventskalender zur Kampagne funktioniert so: 24 Bilder veröffentlicht der Rheinisch-Bergische Kreis auf seiner Webseite unter www.rbk-direkt.de/adventskalender.aspx. Die Fotos zeigen Orte aus der Region. Wer meint, den Standort zu erkennen, kann sich unter Angabe der Lösung und seiner Kontaktdaten per E-Mail an advent@rbk-online.de melden. Die Gewinner werden aus allen richtigen Einsendungen gezogen und nach den Feiertagen benachrichtigt.

Die kleine Belohnungsaktion dient auch als Muntermacher, in der andauernden Pandemie stark zu bleiben. „Wir rufen die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis dazu auf, weiterhin durchzuhalten und sich an die AHA-Regeln zu halten. Es ist wichtig, dass sich die Menschen mit Umsicht und Regeltreue nicht nur gegenseitig schützen, sondern auch die Angebotsvielfalt in ihrer Region“, betont Santelmann, der sich weitere Unterstützung ins Boot geholt hat. Das Tourismusportal „Das Bergische“ macht mit. Dessen Geschäftsführer Tobias Kelter betont: Dass das Senken der Infektionszahlen auch deshalb wichtig sei, „damit unsere touristischen Einrichtungen, unsere Gaststätten, Hotels und Freizeiteinrichtungen, bald wieder öffnen dürfen“. Im Frühjahr hatte Das Bergische die Aktion „Ich han ‘nen Deckel!“ initiiert, bei der verhinderte Gäste von Restaurants und Hotels Gutscheine in Form von Bierdeckeln für ihre Lieblingslokale und -hotels kaufen konnten.