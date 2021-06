Inzidenz in Rhein-Berg stabil unter 35 : Gastronomie, Kultur, Sport: Ab Mittwoch wird weiter gelockert

Rhein-Berg Für Leichlingen und den Rheinisch-Bergischen Kreis gilt dann Corona-Schutzstufe 1 (Inzidenz unter 35). Privat dürfen sich wieder bis zu fünf Haushalte treffen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Rheinisch-Bergischen Kreises ist am Dienstag auf 24,7 gesunken. Wichtiger aber für alle Leichlinger und die übrigen Bewohner von Rhein-Berg: Der Wert liegt jetzt seit fast einer Woche unter der 35er-Schwelle. Damit können nach dem Drei-Stufen-Plan in NRW ab diesem Mittwoch, 2. Juni, weitere Lockerungen in Kraft treten. Hier eine Übersicht darüber, was bei unter 35 neu ist oder weiter gilt.