Corona in Rhein-Berg : 267 Omikron-Fälle nachgewiesen

Corona in Rhein-Berg

Die Labore melden, wenn sie in einer Probe die Omikron-Variante gefunden haben. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Rhein-Berg Der Rheinisch-Bergische Kreis erfasst nach eigenen Angaben alle Fälle der Omikron-Variante, die seitens der Labore übermittelt werden, und zwar seit dem 26. November, als das Robert-Koch-Institut (RKI) die Variante des Coronavirus als besorgniserregend eingestuft hat.

267 nachgewiesene Infektionen mit der Omikron-Variante gibt es bereits in Rhein-Berg.

Kreisweit wurden am Freitag 217 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, darunter 15 in Leichlingen. Aktuell sind 1730 Personen (Leichlingen: 149) infiziert. 25 Covid-19-Patienten werden kreisweit stationär in Krankenhäusern behandelt, sieben auf Intensivstationen. Die Wocheninzidenz liegt laut RKI bei 321,9 (Vortag: 299,4).