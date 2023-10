“Coffee with a cop“ in Leichlingen Viel Lob für Herbert Reul

Es war wie ein Familientreffen. Wer kam, wollte oft nur ein Foto mit Herbert Reul oder einen kleinen Plausch mit dem NRW-Innenminister halten. Schließlich ist der 71-Jährige in Leichlingen verwurzelt. „Er war Rektor an der Schule meiner Kinder“, erzählte so mancher Besucher des Kaffeewagens, vor dem die Polizei Rhein-Berg mit Marktbesuchern im Brückerfeld ins Gespräch kommen wollte. Für Max Braun ist eine andere Erinnerung präsenter: „Ich weiß noch genau, wie Herbert mit Trommel beim ersten Stadtfest mitgemacht hat“, berichtete der 86-Jährige. Sein Bekannter, Hans Dröge (84), bestätigte: „Seit zig Jahren geht er im Karnevalszug in Leichlingen mit. Herbert Reul ist bekannt und beliebt.“