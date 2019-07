Claudia Wolf : Leichlingens Netzwerkerin

Claudia Wolf berät Senioren, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige. Dazu vernetzt sie verschiedene Stellen in der Stadt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Claudia Wolf kümmert sich als Seniorenbeauftragte um pflegebedürftige Menschen in allen Altersklassen.

Senioren-, Pflege- und Wohnberatung der Stadt Leichlingen – hinter diesem sperrigen Titel verbirgt sich ein Themenfeld, das in den kommenden Jahren immer wichtiger werden dürfte und schon jetzt viele Menschen betrifft. Denn Claudia Wolf, die Leichlinger Seniorenbeauftragte, hat es jeden Tag mit Menschen zu tun, die Hilfe und Beratung brauchen.

Wie bekomme ich einen Pflegegrad? Welche Leistungen stehen mir zu? Wie kann ich die Wohnung barrierefrei umbauen lassen? Und welche Fördermittel bekomme ich dafür und wo kann ich sie beantragen? All diese und noch viele weitere Fragen beantwortet Claudia Wolf in ihren Sprechstunden und bei Hausbesuchen. „Wenn es um Pflege geht, sind die Klienten übrigens nicht nur Senioren, sondern auch jüngere Menschen, die behindert oder schwer krank sind“, sagt Claudia Wolf.

Info Beratung im Rathaus und zu Hause Beratung Sprechzeiten im Seniorenbüro: Montags, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr. Mittwochs und freitags von 8.30 bis 12 Uhr. Zudem können Termine vereinbart werden, auch Hausbesuche sind möglich. Kontakt Seniorenbüro, Rathaus Leichlingen, Am Büscherhof 1, 1. Etage, Zimmer 113/114. Telefon 02175 992 250, E-Mail: claudia.wolf@leichlingen.de

Doch meistens geht es um Unterstützung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen. Um die bestmögliche Versorgung leisten zu können, ist Claudia Wolf vor allem eines: Netzwerkerin. Sei es die Senioren-Arbeitsgemeinschaft, das Netzwerk Demenz oder das Netzwerk Depression, die ambulanten Pflegedienste oder Institutionen wie die Hasensprungmühlen und das Pilgerheim Weltersbach – Wolf hat beste Kontakte überallhin und kann so passgenau weiterhelfen.

Manchmal muss sie dabei auch Ängste abbauen. „Viele ältere Menschen wollen keine fremden Menschen in der Wohnung haben.“ So komme es immer mal wieder vor, dass beim Medizinischen Dienst so getan wird, als ob alles bestens ist. Oder, dass ein Pflegedienst oder eine Haushaltshilfe nicht notwendig ist. „Da ist manchmal Überzeugungsarbeit nötig, auch über einen längeren Zeitraum.“

Die älter werdende Gesellschaft macht sich auch in Leichlingen bemerkbar. 2008 hat Claudia Wolf die Stelle übernommen, seitdem sind die Fallzahlen mit jedem Jahr gestiegen. 2018 hat sie 377 Beratungsfälle bearbeitet und über einen längeren Zeitraum betreut. „2013 waren es noch 260 Fälle.“ In 111 Fällen ging es 2018 um Demenzkranke. „Die Kurve wird in den nächsten Jahren bis 2030 noch stark ansteigen“, prophezeit Wolf. Dann gehen die sogenannten Babyboomer in Rente.