Wolfgang Kalski Leichlingens Großprojekt-Manager geht in Rente

Einen der wahrscheinlich abwechslungsreichsten, mit ziemlicher Sicherheit aber auch nervenaufreibendsten Job in der Stadtverwaltung hatte in den vergangenen 20 Jahren Wolfgang Kalski. Der Mann leitete das Amt für Gebäudewirtschaft – einen Bereichs, über dessen Beritt so viel, so gern und fast immer sehr lang auch in der Politik diskutiert wurde. Schließlich sind die Gebäude einer Stadt zugleich Aushängeschilder, mitunter prestigeträchtig, meist aber begleitet von ganz unterschiedlichen Vorstellungen, was sie leisten und wie sie gebaut werden sollen. Die Nerven hat Kalski – zumindest, was nach außen erkennbar war – immer behalten. Jetzt ist der Diplom-Ingenieur in den Ruhestand gegangen.