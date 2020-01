Thorsten Reith will mit Fitnessstudio in Leichlingen bleiben : Sportpalast-Chef denkt über Neubau nach

Thorsten Reith will mit Fitnessstudio in Leichlingen bleiben

Thorsten Reith will mit seinem Fitnessstudio in Leichlingen bleiben. Er wäre zu einem Neubau bereit, wartet aber noch auf die Stadt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Thorsten Reith möchte mit seinem Fitnessstudio innerhalb Leichlingens weitermachen. Aber es gibt behördliche Stolpersteine. Bis voraussichtlich Herbst muss er die jetzt genutzten Flächen im ehemaligen Kaufpark-Gebäude räumen.

Noch am vergangenen Wochenende hatte sich Bürgermeister Frank Steffes optimistisch gezeigt, dass es mit dem Neubau des Vollsortimenters mit Wohnungen am Wupperufer in diesem Jahr zügig losgehen kann. Unklar ist allerdings die Zukunft eines Mieters, der seit vielen Jahren im Obergeschoss des ehemaligen Supermarkt-Gebäudes ist: Das Fitnessstudio „Sportpalast“ sucht dringend nach neuen Räumlichkeiten. Spätestens im Herbst dieses Jahres muss es die Flächen an der Neukirchener Straße wohl räumen. „Ich möchte auf jeden Fall in Leichlingen weitermachen,“ sagt Sportpalast-Chef Thorsten Reith.