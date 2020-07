CDU Leichlingen Wahlprogramm 2020-2025 : CDU: „grünen Charakter“ der Stadt bewahren

Maurice Winter und die stellvertretende Fraktionschefin Silvia Pallenberg mit dem Wahlprogramm. Winter sagt: „Die Stärkung des Tourismus hat Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit letztlich einen positiven Einfluss auf den städtischen Haushalt.“ Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Auf 13 Seiten formuliert die Union in elf Kapiteln die politischen Absichten. Bürgermeister-Kandidat Maurice Winter und die stellvertretende Fraktionschefin Silvia Pallenberg stellten das Wahlprogramm vor.

Von Siegfried Grass

Die Zeit drängt: Am 13. September sollen die Bürger wählen, und zwar ihren Bürgermeister. Die CDU bietet Maurice Winter an, den 33-Jährigen aus Witzhelden. Er ist ihr Kandidat für das Bürgermeister-Amt. Damit er gewählt wird, muss er mit seinem Programm die Wähler überzeugen. Das hat er nun vorgestellt. Knapp zwei Monate vor dem Urnengang will sich Winter Zeit nehmen: für Stadtentwicklung, Verkehr, Nachhaltigkeit, eine moderne Heimat, Bildung, Wirtschaft, Tourismus, Finanzen, Sicherheit, für Sport und Gesundheit und nicht zuletzt Kunst und Kultur. Das sind die elf Kapitel des Programms. Alles zusammen unter der Überschrift: „Zeit für die Zukunft!“

Zukunft ist eigentlich immer, aber die CDU will das erst einmal auf die nächste Periode bis 2025 begrenzen, Wenn sie die Mehrheit im Stadtrat bekommt, dann will sie möglichst viel davon umsetzen, was sie auf ihrem 13 Seiten umfassenden Papier an Vorschlägen formuliert hat. Winter meint, es sei Zeit für eine Stadtentwicklung, die ihrem Namen gerecht werde. Er bezieht sich dabei auf den Namenszusatz „Blütenstadt“, der schon so viel zum Ausdruck bringt, was es zu erhalten und zu verbessern gilt: „Die CDU möchte den grünen Charakter der Stadt Leichlingen bewahren.“

Info Grund- und Gewerbesteuer Bis 2024 muss die Stadt einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen. Dennoch will die CDU die Grund- und Gewerbesteuern stabil halten – anders als die Nachbarn wie Leverkusen. Das funktioniere nur, so heißt es im Wahlprogramm, „wenn man neue Gewerbebetriebe für Leichlingen und Witzhelden gewinnt“. Von großer Bedeutung sei der inhabergeführte Einzelhandel und der Abbau der Leerstände.

Dennoch bedarf es auch in der knapp 30.000 Einwohner zählenden Stadt neuer Wohnungen. Aber: Neubauprojekte nur da, wo sie sich in das Stadtbild einfügen und Grünflächen erhalten. Darum wird in dem Wahlprogramm klar formuliert: Die CDU steht für den Erhalt und die Aufwertung der beiden Stadtparks einschließlich der Freiluftschneise an der Kirchstraße. Auch sehe man eine Bebauung der Parkpalette am Brückerfeld/Wallgraben als nicht zielführend an.

Die Entscheidung über die Zukunft des Rathauses will die CDU von ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten abhängig machen. Der Bebauung des Kaufparkgrundstücks gebe man die höchste Priorität, damit das Zentrum endlich eine attraktive Lebensmittelvollversorgung erhalte.

Im Katalog der Absichten im Kapitel Verkehr fällt eine Verbesserung der Bus-Taktung zwischen Witzhelden und Leichlingen auf, eine Verlängerung der S-Bahn-Line 1 von Solingen nach Leichlingen; damit gäbe es eine direkte Bahnverbindung nach Düsseldorf. Aber auch solche Visionen wie die Förderung einer Wasserstoff-Tankstelle und den Ausbau der Breitbandinfrastruktur sind enthalten.