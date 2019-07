CDU-Sommerprogramm : Eine Nacht am Flughafen Köln/Bonn

Ein Blick hinter die Kulissen, eine Fahrt auf die Landbahn und eine Tour durch die UPS-Versandzentrale wird am 30. August geboten. Foto: dpa/Oliver Berg

CDU-Organisationen und -verbände haben sich wieder ein tolles Programm für den Sommer ausgedacht. Die Termine im Überblick.

Von Katharina Beck

Auch in diesem Jahr hat die CDU Leichlingen ein abwechslungsreiches Sommerprogramm erstellt, es dürfte für jeden etwas dabei sein. Los geht es beim Sommerfest am Samstag, 13. Juli, um 17 Uhr am Pizza Café – Pavillon am Stadtpark 12. Es wird gegrillt, außerdem wird über politische Themen diskutiert und informiert.

Wer an Industriegeschichte interessiert ist, sollte sich schnell für den Besuch der Textilfabrik Cromford „Kultur und Technik“ am Mittwoch, 17. Juli, anmelden, per E-Mail an heinz-schiefer@web.de oder unter Telefon 021758950215. Dort können Teilnehmer das Herrenhaus von Gottfried Brügelman und die Spinnerei besichtigen. Treffpunkt ist der Busbahnhof in Leichlingen, Abfahrt ist um 9.30 Uhr. Die Führung dauert von 10.30 bis zwölf Uhr. Im Anschluss wird das Bauern Café Groß in Ratingen-Schwarzbachtal besucht.

Info Stadtverband gibt weitere Infos Termine Der Stadtverband der Leichlinger CDU lädt zu zehn Veranstaltungen ein. Weitere Informationen über Programm und Anmeldung gibt es unter www.cdu-leichlingen.de.

Auch an die Jugendlichen hat die CDU gedacht. Mit der CDU Overrath wurde ein Ausflug in das Phantasialand organistert. Am Donnerstag, 25. Juli, um neun Uhr ist Abfahrt im Bahnhof Leichlingen. Außerdem werden Pädagogen dabei sein, somit können Jugendliche ohne Eltern mitfahren. Das Mindestalter ist zwölf Jahre. 52 Euro und die Kosten des Zugtickets müssen selber bezahlt werden. Eine Anmeldung per E-Mail unter winter@cdu-leichlingen.de oder unter Telefon 01638732302 ist notwendig.

Wer sich für das Mittelalter interessiert, sollte an der Führung durch Schloss Burg am Samstag, 3. August, um 14 Uhr teilnehmen. Anschließend gibt es eine Bergische Kaffeetafel, die im Preis inbegriffen ist. Das alles kostet 24 Euro. Die Anreise ist individuell, wer aber eine Fahrgemeinschaft benötigt oder eine sucht, soll das bei der verpflichteten Anmeldung unter siebertz@cdu-leiclingen.de oder unter Telefon 0217438762, anmerken. Anmeldeschluss ist am 21. Juli.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Besichtigung der Leichlinger Champignonzucht. Am Samstag, 10. August, um 16 Uhr wird die Champignonzucht Marseille besichtigt. Anschließend gibt es eine Verkostung, die im Preis von 18 Euro inbegriffen ist. Anmeldung per E-Mail unter winter@cdu-lecihlingen.de oder unter Telefon 0163 8732302.

Wer einmal den Landtag besichtigen möchte, hat am Samstag, 17. August, dazu Gelegenheit. Dort wird es eine Führung durch den Landtag geben. Die Anreise ist individuell. Ein gültiger Personalausweis ist Pflicht. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung per E-Mail an sonja.schmidt@landtag.nrw.de oder über Telefon 02202 9369550 ist notwendig.

Passend zum baldigen Start der Games-Com gibt es am Samstag, 17. August, um 13 Uhr ein FIFA 19- Turnier. Die Geräte werden gestellt. Der Sieger erhält einen 50 Euro Gutschein von Saturn und einen Wanderpokal. Ort: Brauhaus Aloysianum, Am Bahnhof 1. Anmeldung per E-Mail an drechsel@cdu-leichlingen oder unter Telefon 0216 29029497, die Teilnahme kostet fünf Euro.

Für Diskussionen mit dem Bundestagsabgeordneten Hermann-Josef Tebroke und Landrat Stephan Santelman gibt es am Mittwoch, 21. August, um 18 Uhr beim Dämmerschoppen Gelegenheit im Restaurant 11B in der Bahnhofstraße 11 statt.

Am Samstag, 24. August, um zwölf Uhr gibt es eine Planwagenfahrt durch den Kreis mit Halt an zwei landwirtschaftlichen Betrieben sowie kleinem Picknick. Die Anreise zum Hotel Wißkirchen, Am Rösberg 2 in Odenthal ist individuell. 20 Euro kostet die Teilnahme. Die Anmeldung per E-Mail an winter@cdu-leichlingen.de oder unter Telefon 0163 8732302.