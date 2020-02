Kommunalwahl 2020 : CDU kürt ihren offiziellen Bürgermeisterkandidaten

Angekündigt war es ja schon seit Ende 2019, jetzt haben die Christdemokraten es offiziell gemacht. Maurice Winter fordert Bürgermeister Frank Steffes heraus.

Mit breiter Rückendeckung von knapp 91 Prozent wurde der Parteivorsitzende am Samstag im Leichlinger Ratssaal bei der Mitgliederversammlung der CDU – an der auch NRW-Innenminister Herbert Reul teilnahm – zum Spitzenkandidaten gewählt. Von einer kalten „winterlichen“ Stimmung konnte somit im Ratssaal nicht die Rede sein, auch wenn einige Mitglieder etwas gestresst zu spät zur Versammlung kamen, da vor dem Rathaus die Parkplätze wegfielen. Die Vorbereitungen für den Aufbau des Festzeltes für die närrischen Tage sind in vollen Gange.

„Das Schöne am Karneval ist das Verbindende, zwischen den Menschen aber auch der eigenen Heimat“, sagte der Bürgermeisterkandidat in seiner Antrittsrede. Der Noch-32-Jährige betonte, dass er in der Blütenstadt und in Witzhelden den Einzelhandel stärken will. Eine weitere Aufgabe sieht der gelernte Bankkaufmann und studierte Wirtschaftswissenschaftler darin, den Haushalt bis 2024 auszugleichen. Der heimatverbundene Winter, der schon immer in Leichlingen lebt und nicht mehr vorhat, „von hier wegzuziehen“, zeigte sich dankbar, dass die FDP auf einen eigenen Kandidaten verzichten und ihn unterstützen will.