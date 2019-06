Rheinisch-Bergischer Kreis : CDU trauert um Holger Müller

Rhein-Berg Wie die CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis mitteilt, ist Holger Müller nach kurzer, schwerer Krankheit am Pfingstsonntag im Kreise seiner Familie gestorben. Er wurde 71 Jahre alt. Von 1975 bis 1982 war der Rösrather stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender.

Von 1977 bis 1990 und von 2005 bis 2009 stand er der CDU in Rösrath als Vorsitzender vor. Von 1975 bis 1989 und von 1994 bis 2004 war er Mitglied des Rates in Rösrath und zehn Jahre lang erster stellvertretender Bürgermeister. Seit 1975 gehörte er ununterbrochen dem Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises an. 2005 wurde er in den Landtag Nordrhein-Westfalen gewählt, dem er bis zu seinem Tode angehörte. „Dieses Jahr hätten wir Holger Müller für 50 Jahre CDU-Mitgliedschaft ehren dürfen“, schreiben Uwe Pakendorf, Kreisvorsitzender, und Kreisgeschäftsführer Lennart Höring in einer Mitteilung, und weiter: „Die CDU verliert mit Holger Müller einen erfolgreichen Politiker, einen aktiven Mitstreiter für die Christdemokratie, einen bodenständigen, humorvollen und heimatverbundenen Menschen, einen gläubigen Christen und einen guten Freund.“