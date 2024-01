CDU Neujahrsempfang Europa-Kandidatin stellt sich vor

Am Sonntag hatte die CDU Leichlingen zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang ins Bürgerhaus eingeladen. In diesem Jahr war Ehrengast die CDU-Kandidatin für das Europäische Parlament, Miriam Viehmann. Die 33-jährige Düsseldorferin ist Spitzenkandidatin der CDU Bergisches Land und hatte sich auf einer von CDU-Bezirkschef Herbert Reul moderierten Bezirksversammlung in Hilden gegen vier Mitbewerberinnen durchgesetzt.