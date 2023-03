45-Meter-Strecke in Burscheid Carrerabahn-Rennen für Kinder und Jugendliche

In Burscheid können sich Kinder und Jugendliche ab April heiße Carrerabahn-Rennen liefern. Das Megaphon Racing Center, Höhestraße 56, mit seiner etwa 45 Meter langen Slotcar-Strecke gibt am Mittwoch, 5. April, den Startschuss zu einer dreimonatigen Rennserie. Renntage sind bis Juni immer am ersten Mittwoch im Monat, 16.30 bis 18.30 Uhr. Termine sind also noch der 3. Mai und 7. Juni. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren.