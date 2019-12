SPD übt Kritik an der Linie 255 : Busfahrt für Privateinkauf gestoppt?

Leichlingen Die SPD schildert Missstände auf der Linie 255 und fordert generelle ÖPNV-Lösungen von der Kreisverwaltung.

Ein Busfahrer, der zwischendurch den mit Fahrgästen besetzten Bus vor einer Bäckerei stoppt, den Motor laufen und die Fahrgäste warten lässt, weil er beim Bäcker einkauft – eine kuriose Vorstellung. Sie soll sich bei Fahrten der Linie 255 – ist zwischen Leichlingen-Witzhelden und Leverkusen unterwegs – aber so zugetragen haben. Dies jedenfalls berichtet die SPD-Kreistagsfraktion in einer aktuellen Anfrage an die Kreisverwaltung. Am Donnerstag wurde das Thema bei der Kreistagssitzung in Bergisch Gladbach diskutiert.

Die SPD schildert den Vorfall so: „Uns ist ein Sachverhalt zugetragen worden, der aus Sicht der SPD-Kreistagsfraktion nicht hingenommen werden kann. Am Nachmittag des 27. November 2019 hat bei einer ohnehin verspäteten Busfahrt der Busfahrer bei Mr. Baker in Leverkusen-Opladen angehalten, den Bus voller Fahrgästen mit laufendem Motor verlassen, um bei Mr. Baker einzukaufen. Anschließend ist er nach Leichlingen mit Handy am Ohr weitergefahren, hat die Anforderung von Fahrgästen auf Stopp an der Haltestelle Trompete nicht wahrgenommen und daher die Haltestelle nicht angefahren.“ Und weiter: „Nachdem sich die Fahrgäste lautstark bemerkbar gemacht haben, hat er an der roten Ampel der Kreuzung Trompete die Türen geöffnet, um die Fahrgäste hinauszulassen. Der Einkaufsgang bei Mr. Baker hat sich in den nächsten Tagen wiederholt“, heißt es im Schreiben der SPD.