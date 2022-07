Zwei Verletzte, Totalschaden am Bus und an einem geparkten Auto, schockierte Anwohner: Am Dienstagvormittag hat ein Fahrer der Buslinie 258 auf seiner Fahrt in Richtung Hilgen auf der Witzheldener Hauptstraße eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Hier das völlig demolierte geparkte Auto.