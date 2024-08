Bereits zum dritten Mal Burscheider Händlerin gewinnt Deutschen Buchhandlungspreis

Irgendetwas muss sie sehr richtig machen: Bereits zum dritten Mal wird die Buchhandlung von Ute Hentschel an der Hauptstraße in Burscheid mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Er wird von der Bundesregierung in Person von Kulturstaatsministerin Claudia Roth vergeben und zeichnet 108 inhabergeführte unabhängige Buchhandlungen in ganz Deutschland aus. Alle engagieren sich in besonderem Maße für Literatur, Kultur und Leseförderung.