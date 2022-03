Bundesverdienstkreuz für Fred Heimbach : Leichlinger hilft seit Jahrzehnten in Tansania

Ausgezeichnet für jahrzehntelangen humanitären Einsatz: Fred Heimbach mit seiner Ehefrau Renate und Landrat Stephan Santelmann bei der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande. Foto: RP/Joachim Rieger

Leichlingen Bundesverdienstkreuz für Fred Heimbach: Der engagierte Christ hat erfolgreiche Entwicklungsprojekte in Ostafrika aufgebaut. So entstanden in einem abgeschiedenen Dorf eine Handwerkerschule, ein Buschkrankenhaus, eine Landwirtschaftsstation, eine Sekundarschule, eine Krankenpflegeschule und eine Lehrerausbildungsstätte.

Seit Jahrzehnten setzt sich Fred Heimbach für die Schul- und Berufsbildung, für Frauenrechte und das Gesundheitswesen in Tansania ein. Jetzt hat der Leichlinger für diese und weitere ehrenamtliche Tätigkeiten das Bundesverdienstkreuz erhalten. Landrat Stephan Santelmann überreichte dem promovierten Biologen den Orden im Beisein von dessen Ehefrau Renate.

Heimbachs Ostafrika-Engagement wurzelt in der Freundschaft zu einem Kommilitonen aus Tansania, den er während seines Biologiestudiums kennenlernte. 1988 reiste er zum ersten Mal nach Tansania. Dabei wurde die Idee geboren, ein Hilfsprojekt zu etablieren: „Kiuma – „Kanisa la Upendo wa Kristo Masihi“, auf deutsch: „Kirche der Liebe Christi“. Ziel war der Aufbau eines kommunalen Entwicklungszentrums von Einheimischen für Einheimische. Von 1996 bis 2013 begleitete Heimbach als ehrenamtlicher Projektverantwortlicher der deutschen Partnerorganisation „Wort und Tat“ das Vorhaben sowohl von Deutschland aus als auch vor Ort. Dank seines ortsansässigen und daher mit der Kultur in Tansania vertrauten Projektpartners wurden die Hilfsangebote von der einheimischen Bevölkerung akzeptiert. Heimbach entwickelte sich dabei zum Experten für Entwicklungshilfeprojekte in Ostafrika und baute einen engen Kontakt zu tansanischen Verantwortlichen in Behörden und Politik auf.

In dem abgeschiedenen Dorf entstanden im Laufe der Jahre eine Handwerkerschule, ein Buschkrankenhaus, eine Landwirtschaftsstation, eine Sekundarschule, eine Krankenpflegeschule und eine Lehrerausbildungsstätte. Darüber hinaus unterstützt das Kiuma-Projekt eine Reihe von Hilfsangeboten in den umliegenden Dörfern. Bis zum Ende der Betreuung durch Heimbach 2013 entwickelte sich Kiuma zu einem anerkannten Großprojekt.

2014 gründete der Leichlinger „Upendo“, einen Verein zur Förderung von Entwicklungsprojekten in Afrika. Upendo unterstützt ebenfalls Ausbildungs- und Gesundheitsprojekte in verschiedenen Orten in Tansania. Dabei ist es Heimbach nach eigenem Bekunden besonders wichtig, den Afrikanern nicht westliche Wertvorstellungen aufzudrängen, sondern ihnen unter Berücksichtigung der besonderen kulturellen Gegebenheiten Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten.

Als Vorsitzender investiert der Leichlinger viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit in seinen Verein und fliegt viermal jährlich nach Tansania, um die Projektfortschritte zu verfolgen. Die wichtigste Partnerorganisation von Upendo ist die Eclat Foundation. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Stiftung in Tansania, die zum Hauptziel hat, der Volksgruppe der Massai zu besserer Bildung zu verhelfen und die Rechte der Frauen zu stärken. Darüber hinaus kooperiert Upendo mit der Pams-Foundation, die sich für die Förderung von Naturschutzprojekten und zum Schutz der Wildtiere stark macht.

Neben dieser bereits sehr arbeitsintensiven und anspruchsvollen ehrenamtlichen Tätigkeit findet Fred Heimbach auch noch Zeit, sich in der Evangelischen Kirchengemeinde Rupelrath in Solingen zu engagieren: Er leitet dort den Seniorenkreis 55 plus.

(gut)