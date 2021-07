Bundestagswahl in Rhein-Berg : Markus Blümke (48) kandidiert für Volt

Bundestagswahl in Rhein-Berg

Rhein-Berg Die neue europäische Partei Volt wird im Herbst zur Bundestagswahl antreten und hat Markus Blümke einstimmig zum Direktkandidaten für den Rheinisch-Bergischen Kreis gewählt, teilt sie mit.

Der 48-Jährige wohnt in Bergisch Gladbach, ist verheiratet und hat eine elfjährige Tochter. Als Polizeibeamter kenne er die Probleme der Menschen in der Region Rhein-Berg gut. In der Politik sei er ein Neuling. „Aber das ist vielleicht meine Stärke“, sagt Blümke. „Wir denken Politik neu und anders und haben dabei stets Europa im Blick.“