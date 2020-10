Rheinisch-Bergischer Kreis : Wald-Schutzgemeinschaft wiedererweckt – Pallenberg im Vorstand

Leichlingen Bundestagsabgeordneter Rainer Deppe führt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Rheinisch-Bergischen Kreis: „Jedem muss klar sein, wir müssen uns kümmern.“

„Auch in 150 Jahren soll es noch Wald im Bergischen Land geben“: Dieser Satz ist die Motivation für die Mitglieder der wieder belebten Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im Rheinisch-Bergischen Kreis und Leverkusen. An der Spitze des frisch gewählten Vorstands: Rainer Deppe, Bundestagsabgeordneter für Rhein-Berg. Er sagt: „Angesichts der riesigen Schäden durch drei Dürrejahre und den massenhaften Borkenkäferbefall ist jedem klar, dass Wald nicht einfach so da ist, sondern dass wir uns kümmern müssen.“