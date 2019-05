Witzhelden : Bürgerbus ist seit fünf Jahren auf Tour

Witzhelden Ehrenamtler schließen in Witzhelden die Lücke im ÖPNV und sorgen dafür, dass die Menschen ohne Auto mobil sind.

Wer nicht mobil ist oder mit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel die Umwelt schützen möchte, hat in Witzhelden seit mittlerweile fünf Jahren eine Alternative zum eigenen Auto: Seit 31. März 2014 fährt der Bürgerbus Witzhelden (BBW) auch die Ortsteile an, die nicht vom Linienbus bedient werden können und schafft zu den anderen Buslinien eine Verbindung. Dieser Tage feiert der Verein sein kleines Jubiläum mit Vereinsmitgliedern und Mitfahrern.

Die ehrenamtlichen Fahrer sind jede Woche von Dienstag bis Donnerstag ab 8 und ab 14 Uhr auf Tour. Zum Markttag am Mittwoch geht die Fahrt ab acht Uhr nach Leichlingen. Wer mitfahren will, zahlt zwei Euro, eine Bonuskarte gibt es für Vielfahrer. „In fünf Betriebsjahren hat der Bürgerbus im Höhendorf zwischen den Außenortschaften Witzheldens, dem Ortskern und der Stadt Leichlingen knapp 125.000 Kilometer zurückgelegt. Dabei nahmen in dieser Zeit 7600 Fahrgäste den Kleinbus in Anspruch“, berichtet der Verein in seiner Bilanz nach einem halben Jahrzehnt.