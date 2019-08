Unternehmen : Bürgerbus in Witzhelden sucht Sponsoren

Witzhelden Der Bürgerbus Witzhelden sucht neue Werbepartner für die rechte Fahrzeugseite und das Heck des Kleinbusses der Linie 259. Der von ehrenamtlichen Fahrern betriebene Bus verbindet seit fünf Jahren die Außenortschaften Witzheldens mit dem Ortskern des Höhendorfes.

„Die Werbeflächen sind kostengünstig, haben einen hohen Wirkungsgrad und sind sehr effektiv“, sagt der Vorsitzende des Witzheldener Bürgerbusvereins, Erich Vogel. „Der Bus fährt fast alle Witzheldener Außenortschaften und mehrmals den Ortskern in Witzhelden an und ist auch mittwochs in Leichlingen und auf den Hauptstraßen zu sehen. Dabei fallen die großen Werbeflächen gut auf.“ Unternehmen können sich bei Klaus Öser unter Telefon 02174 38312 oder per E-Mail an info@bbw-online.eu melden. Das Fahrzeug kann besichtigt werden.