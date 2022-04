Für Leichlinger : Bürgerbus fährt ab 27. Juni wieder ganztags

In diesem Herbst werden es 20 Jahre, dass der Bürgerbus Leichlingen durch die Blütenstadt fährt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Ehrenamtler im Leichlinger Verein steuern dann auch neue Haltestellen an. Einen besonderen Service bot der Bürgerbus-Verein vor einem Jahr an, als er rund 50 betagte Menschen zum Impfzentrum in Bergisch Gladbach beförderte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Bodenröder

Die Zahl der Vereine, die nach langer Corona-Pause wieder eine Hauptversammlung in Präsenz durchführen, steigt auch in Leichlingen. Jetzt nutzte der Bürgerbus Blütenstadt Leichlingen die Gelegenheit, dass sich mehr als 20 ehrenamtlich engagierte Mitglieder im Bürgerhaus endlich wieder persönlich austauschen konnten. Auf der Tagesordnung standen neben dem Bericht des Vorstands auch die Neuwahlen.

In seinem Jahresbericht machte der Vorsitzende Werner Spitzer deutlich, dass die Corona-Pandemie auch den Verein herausgefordert und durchaus nicht verschont hat: „Zeitweilig musste der Betrieb vollständig ruhen, und bis heute kann nur der Fahrplan für die Zeit zwischen 8.15 und 12.30 Uhr bedient werden“, berichtete er. Damit einher sei zwangsläufig auch ein Rückgang der Einnahmen gegangen, berichtete Kassiererin Birgit Dobrodt. Ein positives Signal: Sie konnte trotz der Widrigkeiten einen ausgeglichenen Etat präsentieren.

Besonderen Service bot der Bürgerbus-Verein im vergangenen Jahr während der Pandemie an, als er im März und April rund 50 betagte Menschen zum Impfzentrum in Bergisch Gladbach beförderte. Sie hätten sonst Probleme gehabt, in die Kreisstadt und wieder zurück zu kommen. Der Verein holte sie deshalb zuhause ab und fuhr sie nach der Impfung wieder heim.

Gute Nachrichten auch von der Kölner Bezirksregierung: Sie hat den Entwurf des neuen Fahrplans genehmigt. „Er wird am Montag, 27. Juni, mit mehreren neuen Haltestellen – unter anderem in der Vogelsiedlung – in Kraft treten und auch die lang ersehnte Rückkehr zum Ganztagsbetrieb beeinhalten“, betonte der Vorsitzende. Die Vereinsmitglieder entlasteten den Vorstand nach den Berichten einstimmig.

Bei den Wahlen zum neuen Vorstand haben die Mitglieder Werner Spitzer, seine Stellvertreterin und Geschäftsführerin Karne Herbig-Matthiesen, Kassenwartin Birgit Dobrodt sowie die Beisitzer Wolfgang Claßen und Lothar Dobrodt in ihren Ämtern bestätigt.