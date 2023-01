Schlaglöcher, Müll, kaputte Laternen Das schreiben Leichlinger in den Mängelmelder

Was früher der Marktplatz oder das Büdchen an der Ecke waren, sind heute oftmals die sozialen Medien: Orte, an denen sich Menschen austauschen, ihrem Ärger auch mal Luft machen, meist über Dinge, die sich in ihrem unmittelbaren Umfeld abspielen. Liegt die Verantwortung für das Problem bei der Stadtverwaltung, folgt vielfach der Ruf nach mehr Leistung für die Steuergelder. Das Problem: Meist sind die Bürger viel näher an dem dran, was ihnen Sorge bereitet als die Verwaltung. Deshalb gibt es schon seit längerem einen Online-Mängelmelder auf der Internetseite der Stadtverwaltung. Dort können Gefahrenpunkte, Zerstörungen oder auch mal Anregungen benannt und an diejenigen adressiert werden, die sich darum kümmern sollen. Die Resonanz auf das Angebot ist gut: Durchschnittlich 300 Meldungen kommen auf diesem Weg jährlich im Rathaus an.