Klimaschützer protestieren : Bürgeranträge zum Stadtpark werden abgelehnt

Günter Weber (rote Jacke) hatte am Montag in den alten Stadtpark eingeladen, um sich für den Erhalt der Fläche entlang der Kirchstraße einzusetzen. Etwa 40 Leichlinger waren diesem Aufruf gefolgt. Foto: Christiane Bours

Der Streit um die Fläche entlang der Kirchstraße ist voll entbrannt. Rund 40 Leichlinger kamen zum Protest gegen eine eventuelle Bebauung.

Beim Thema Stadtpark, Erhalt von Bäumen und Klimaschutz kochen die Emotionen hoch. Das wurde am Montag erneut klar. Vor der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung hatten verschiedene Umwelt-Gruppierungen in den alten Stadtpark gerufen. Ihr Ziel: Der Erhalt des Stadtparks entlang der Kirchstraße, so wie er ist. Rund 40 Leichlinger kamen, um sich dafür einzusetzen und ihrer Wut über mögliche Bebauungspläne Luft zu machen.